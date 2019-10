Borusewicz do PiS: Straciliście moralną legitymację Fotorzepa, Piotr Nowak

Mam apel do PiS-u, aby zrezygnowało z posiedzenia Senatu, które przed nami. PiS straciło większość, a także moralną i polityczną legitymację do stanowienia o tym, co dzieje się w Senacie - mówił na konferencji prasowej senator KO Bogdan Borusewicz, cytowany przez Onet.