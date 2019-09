Nitras: Usunąć Jachirę z list KO. Zachowanie nieprzyzwoite Fotorzepa, Jerzy Dudek

To jest granica nawet nie o jeden most za daleko. Nie wiem czemu to ma w ogóle służyć. To są słowa ważne dla nas wszystkich - mówił o zachowaniu Klaudii Jachiry, kandydatki KO de Sejmu, Sławomir Nitras.