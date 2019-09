Schetyna: Jachira przeprosiła, ten incydent się nie powtórzy

Satyryczka wzięła udział w młodzieżowym Strajku Klimatycznym, który odbył się w piątek.

Zamieściła w sieci zdjęcie na tle pomnika Armii Krajowej i Polskiego Państwa Podziemnego, na którym widnieje napis "Bóg, Honor, Ojczyzna". Stoi na tle trzymanego przez dwie dziewczyny transparentu o treści "Bób, hummus, włoszczyzna, vege".

Treść transparentu oburzyła nie tylko politycznych przeciwników Koalicji Obywatelskiej, ale i w samej KO pojawiły się apele o usunięcie Jachiry z listy wyborczej. O tym, że zachowanie satyryczki było "nieprzyzwoite" i źle świadczy o osobie, która chciała zwrócić na siebie uwagę, mówił w poniedziałek Sławomir Nitras. - Zrobienie sobie zdjęcia uważam za kompromitujące. Już kiedyś mówiłam i to dużo wcześniej, że to, co robi pani Klaudia Jachira, całkowicie nie jest w mojej estetyce. I uważam, że nie powinno się w ten sposób uprawiać polityki - powiedziała z kolei we wtorek Katarzyna Lubnauer. Szefowa Nowoczesnej zastrzegła, że "jedyna metoda, żeby odejść z listy, to jest własna rezygnacja".

Grzegorz Schetyna, przewodniczący PO, pytany o Jachirę na briefingu w Brukseli, powiedział, że kontrowersyjne hasło pochodziło z Młodzieżowego Strajku Klimatycznego.

- Ona stanęła przy tym haśle i przy tych uczestnikach tego strajku. Zdjęcie jest nieszczęśliwe. Oczywiście tło, pomnik Państwa Podziemnego – świętość, która jest poza wszelką kwestią i dyskusją dla nas wszystkich. Przeprosiła Klaudia Jachira za ten incydent i wiem, że on się już nigdy nie powtórzy - powiedział Schetyna, cytowany przez portal 300polityla.

- Tutaj trzeba być bardzo starannym, nie tylko w kampanii, ale na co dzień - dodał lider PO.