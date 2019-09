Borys Budka wzywa Mateusza Morawieckiego do debaty

"Szacunek. To bardzo ważne - tu, u nas, na Śląsku. Szacunek dla drugiego człowieka i szacunek dla naszych wyborców. To właśnie przez szacunek dla nich, panie premierze, powinien pan stanąć do debaty, powinien pan odpowiedzieć na najtrudniejsze pytania - nie bać się tego. Jesteśmy po to, by rozmawiać. Dlatego wzywam pana, stańmy do debaty" - mówi Budka.



#Szacunek. Szacunek dla Wyborców wymaga, by nie bać się rozmawiać. Dlatego wzywam premiera @MorawieckiM do otwartej debaty o #Śląsk.u. Zmierzmy się na argumenty. Porozmawiajmy o tym, co najważniejsze.#KoalicjaObywatelska #Debata #JutroMożeByćLepsze pic.twitter.com/6WHutILTpK — Borys Budka (@bbudka) 26 września 2019

"Panie premierze, niech się pan nie boi. To nie chodzi o to, że pan nie jest stąd. My, na Śląsku, jesteśmy bardzo gościnni. Cenimy również odwagę. Dlatego chciałbym, żeby odpowiedział pan na bardzo proste pytania" - dodaje.

Budka w nagraniu kieruje również do premiera pytania. "Jak długo jeszcze pana rząd będzie pozwalał na rekordowy import węgla ze wschodu? Jak długo jeszcze pana rząd będzie pozwalał na wydłużające się kolejki do lekarzy? Jak długo jeszcze pana rząd będzie nieskutecznie walczył ze smogiem? Jak długo jeszcze pana rząd będzie wykluczał śląskie miasta z programu Czyste Powietrze? I wreszcie ostatnie pytanie: czy przeprosi pan Polaków za deformę wymiaru sprawiedliwości i deformę edukacji?"