Wraca Paweł Poncyljusz. Ma być „jedynką” w Rzeszowie

- Rozmawialiśmy na temat list do Sejmu, list Koalicji Obywatelskiej, rekomendacji Platformy jeśli chodzi o te listy i również na temat toczących się rozmów nt. list do Senatu. Jeśli chodzi o listy do Sejmu, przewodniczący Grzegorz Schetyna zaproponował pewne zmiany zarządowi krajowemu - jeśli chodzi o te miejsca, które już zostały ogłoszone po poprzednim posiedzeniu zarządu krajowego - tłumaczył rzecznik PO, cytowany przez portal 300polityka.

Grabiec zapowiedział, że w Rzeszowie "po rezygnacji prezydenta Ferenca jest rekomendacja aby pierwszą pozycję na tej liście objął Paweł Poncyljusz". To były poseł, który w ławach sejmowych zasiadał w latach 2001-2011. Trzykrotnie zdobywał mandat z list prawa i Sprawiedliwości, a w 2010 został nawet rzecznikiem sztabu wyborczego Jarosława Kaczyńskiego, który kandydował wówczas na prezydenta.

Później jego drogi z PiS się rozjechały. Poncyljusz w 2010 roku wystąpił z partii i przystąpił do nowo utworzonego klubu parlamentarnego Polska Jest Najważniejsza. Rok później został szefem klubu parlamentarnego PJN i wiceprezesem ugrupowania. W kolejnych wyborach jego partia nie przekroczyła jednak progu wyborczego a Poncyljusz nie obronił mandatu.

Prezesem PJN w latach 2011-2014 był Paweł Kowal, który jest "jedynką" Koalicji Obywatelskiej w wyborach do Sejmu w Krakowie.

Jan Grabiec poinformował w środę także o kilku innych zmianach na listach. Z pozycji nr 2 w Gdańsku wystartuje były europoseł Jarosław Wałęsa, trójką w Toruniu będzie Iwona Hartwich a pod numerem 5 na liście KO w Szczecinie znajdzie się Magdalena Filiks.