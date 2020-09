Płonie zachód Ameryki

Ogień niszczy ogromne połacie Kalifornii, Oregonu i Waszyngtonu i przenosi się do innych stanów, np. Idaho. „O wszelką pomoc, jaką możemy uzyskać”, apelowała gubernator Oregonu Kate Brown, która walczy o prezydencką deklarację katastrofy, co pozwoliłoby na uwolnienie pomocy federalnej dla tego regionu.

Gubernatorzy trzech zachodnich stanów, które stanęły w płomieniach, a także naukowcy i obrońcy środowiska podkreślają, że zmiany klimatyczne, w tym wysoka temperatura doprowadzająca do wysychania lasów, sprawiły, że tegoroczne pożary stały się bardziej dewastujące i niemożliwe do opanowania. – Zasady walki z pożarami lasów zmieniają się, bo nasz klimat się zmienia. Nie ma planu kontroli ognia, który działa, jeżeli nie bierze on pod uwagę zmian klimatycznych – mówił gubernator Waszyngtonu Jay Inslee.

Teorie te odrzucają środowiska konserwatywne, z prezydentem Trumpem na czele. – Globalne ocieplenie, do którego rzekomo przyczynił się człowiek, nie jest potwierdzone naukowo – powiedział popularny w konserwatywnych środowiskach radiowiec Rush Limbaugh, jeden z ulubionych komentatorów Trumpa, którego prezydent odznaczył w lutym Medalem Wolności. – W ustach demokratów zmiany klimatyczne to jak systemowy rasizm. Nie widać go, ale zapewniają, że jest wszędzie i jest śmiertelny. Co więcej, podobnie jak systemowy rasizm – ich zdaniem – to nasza wina – stwierdził Tucker Carlson, gwiazda konserwatywnego kanału telewizyjnego Fox News.