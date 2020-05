Potężny cyklon uderzył w Indie i Bangladesz. "Katastrofa większa niż COVID-19"

Banerjee przekazała, że ewakuowano ok. 500 tys. osób. Polityk oceniła, że z uwagi na skalę zniszczeń cyklon Amphan to dla regionu katastrofa większa od epidemii koronawirusa. W Bengalu Zachodnim z powodu COVID-19 zmarło 250 osób.

W stolicy stanu Kolkacie silny wiatr przewracał samochody, obalał drzewa i słupy energetyczne - część miasta pogrążyła się w ciemności.

W dystrykcie Czinsur wiatr uszkodził tysiące zabudowań.

W Indiach zginęło co najmniej 10 osób, w sąsiednim Bangladeszu - co najmniej 4. W dystrykcie Noakhali woda przedarła się przez wały i zalała ok. 500 domów.