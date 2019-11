Pożary w Australii. Pies wysłany na poszukiwania koali

"Niedźwiedź" z reguły szuka chorych i rannych dzikich zwierząt w spokojniejszych warunkach. Teraz pies nosi specjalne skarpetki, by przeszukiwać pogorzeliska.

W ostatnich tygodniach pożary buszu objęły teren o powierzchni ok. miliona hektarów we wschodniej Australii. Zginęły cztery osoby, a setki domów zostało zniszczonych.

Pożary stanowią ogromne zagrożenie dla koali. Szacuje się, że w jednym z siedlisk mogło zginąć ich nawet około 350.

Pies w tym roku odnalazł dziesiątki torbaczy będących w potrzebie, ale nie udało mu się jeszcze odnaleźć żadnego zwierzęcia podczas trwających pożarów.

A woman rescued a badly burnt and wailing koala from an Australian bushfire on Tuesday.



The koala was spotted crossing a road amongst the flames near Long Flat in New South Wales, on the eastern side of Australia. pic.twitter.com/fStGSAzwkD