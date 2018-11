Szczyt G20: Trzęsienie ziemi w pobliżu Buenos Aires

Trzęsienie ziemi miało mieć siłę ok. 3,8 stopni w skali Richtera. Jego epicentrum znajdowało się na głębokości 10 km, ok. 33 km na południe od Buenos Aires.

"Siedziałem obok (reportera "Voice of America" Williama Gallo) (...) kiedy usłyszeliśmy huk i zobaczyliśmy jak żyrandole zaczęły się nieznacznie kołysać. Zapewniłem go jako weteran wielu incydentów sejsmicznych, że to nie było trzęsienie ziemi. Byłem w błędzie" - napisał na Twitterze Steve Herman z Voice of America.

I was sitting next to @GalloVOA in the @WhiteHouse press filing center here in Buenos Aires and we heard this rumble and saw the chandeliers sway slightly. I assured him that as a veteran of many seismic events this was not an #earthquake. Wrong. https://t.co/UlPZucYWLk