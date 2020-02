Samobójstwo pilota MH370? "Nigdy nie wykluczyliśmy"

Najib powiedział portalowi informacyjnemu Free Malaysia Today, że urzędnicy malezyjscy rozważali taki scenariusz podczas dochodzenia, ale zdecydowali się nie podawać swoich teorii do wiadomości publicznej.

Najib stał na czele malezyjskiego rządu, gdy MH370 zaginął z 239 osobami na pokładzie prawie sześć lat temu. Były premier odniósł się do wypowiedzi byłego premiera Australii Tony'ego Abbotta, który stwierdził, że władze Malezji od początku uważały, że kapitan Zaharie Ahmad Shah mógł popełnić masowe morderstwo.

- Uznano by to za niesprawiedliwe i prawnie nieodpowiedzialne, ponieważ nie znaleziono czarnych skrzynek i rejestratorów głosu w kokpicie, a zatem nie było rozstrzygającego dowodu na to, czy pilot jest wyłącznie czy też współodpowiedzialny - powiedział były premier.

- Muszę podkreślić, że ten scenariusz nigdy nie został wykluczony podczas poszukiwań i dochodzenia - dodał.

Ministerstwo Transportu Malezji odmówiło komentarza w tej sprawie. Władze informowały wcześniej, że nie ma nic podejrzanego w pochodzeniu kapitana, jego szkoleniu lub zdrowiu psychicznym, ale nie wykluczono możliwości, że samolot celowo zmienił kurs.

Najib powiedział, że istnieje kilka powodów, dla których władze podejrzewają zaangażowanie Zaharie. W jego mieszkaniu znaleziono symulator lotu i ustalono, że transpondery MH370 zostały wyłączone krótko po opuszczeniu przez samolot malezyjskiej przestrzeni powietrznej.

Lot MH370 jest jedną z największych tajemnic lotnictwa na świecie. Maszyna zniknęła z radarów w czasie lotu z Kuala Lumpur do Pekinu 8 marca 2014 roku.

Podwodne poszukiwania samolotu trwały dwa lata i kosztowały 200 mln dolarów. Niepowodzeniem zakończyła się również misja amerykańskiej firmy Ocean Infinity.