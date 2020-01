Rakieta Tor, która miała trafić boeinga: Szybka i zabójcza

System rakietowy Tor M1, określany przez NATO jako SA-15 Gauntlet, to mobilny system służący zapewnieniu punktowej obrony przeciwlotniczej składający się z radaru i wyrzutni rakiet.

System Tor przeznaczony jest do zwalczania celów na wysokości do 6 tysięcy metrów w promieniu 12 km - wylicza Reuters. Tor może niszczyć zarówno samoloty, jak i pociski manewrujące. Boeing 737, który 8 stycznia rozbił się po starcie z lotniska w Teheranie, nie był wyposażony w żadne systemy mogące chronić go przed atakiem rakietowym - zaznacza w swojej depeszy agencja.

Zdaniem Michaela Duitsmana z Middlebury Institute of International Studies załoga boeinga prawdopodobnie nie miała czasu na reakcję w związku z wystrzeleniem w kierunku samolotu rakiet, ponieważ "prawdopodobnie nie wiedzieli nawet, że rakiety się zbliżają". - Tuż po starcie piloci byli zapewne zajęci innymi sprawami - mówi ekspert.

Rakiety Tor są naprowadzane na cel radarem i lecą w jego kierunku z prędkością niemal trzykrotnie większą od prędkości dźwięku. Oznacza to, że do celu oddalonego o 5 km rakieta dociera w ciągu ok. 5 sekund.

Rakieta wyposażona jest w niewielką głowicę zawierającą ok. 15 kg materiałów wybuchowych. Prawdopodobieństwo zniszczenia celu przy użyciu tej rakiety wynosi - w przypadku wystrzelenia jej w kierunku samolotu - od 92 do 95 proc.

System rakietowy Tor jest jednym z najnowocześniejszych systemów obrony przeciwlotniczej jakim dysponuje Iran - twierdzi Duitsman. Za pomocą tego systemu jednocześnie można atakować dwa cele - w kierunku każdego z nich można w tym samym momencie wystrzelić dwie rakiety.

Iran ma posiadać niewielką liczbę takich systemów rakietowych, które zakupił od Rosji w pierwszej dekadzie XXI wieku.

W katastrofie boeinga w Iranie zginęło 176 osób. Iran zaprzecza, jakoby samolot został strącony rakietą.