Budapeszt: Statek z turystami zatonął w 7 sekund

Na konferencji prasowej rzecznik pokazał także wideo z momentu zderzenia, do którego doszło między dwoma filarami Mostu Małgorzaty. "Syrenka" została staranowana przez statek-hotel Viking Sigyn o 21:05, przewróciła się na burtę i zatonęła w ciągu zaledwie siedmiu sekund.

Załoga Viking Sigyn została już przesłuchana. "Syrenką" podróżowało 35 osób - 33 z nich to turyście z Korei Południowej, a pozostałe dwie to węgierski personel. Służby ratownicze poinformowały, że mimo całonocnych poszukiwań uratowano tylko siedem osób i odnaleziono 7 ciał. Do tej pory zidentyfikowano dwa z nich. 21 osób jest wciąż poszukiwanych, w tym węgierska załoga.

Najmłodszy pasażer miał 6 lat, najstarszy - 70.

Adrián Pál dodał także, że podniesienie łodzi z dna rzeki może potrwać kilka dni, oraz że nie może potwierdzić ani zaprzeczyć, czy w kadłubie nadal mogą znajdować się ciała. Policja prowadzi śledztwo w kierunku sprowadzenia katastrofy w wodnym transporcie publicznym, skutkującej dużą liczbą ofiar.

AFP map showing central Budapest where seven South Korean tourists have died and 21 others are missing after a cruise boat capsized on the Danube @AFPgraphics pic.twitter.com/noNs6N5yMa