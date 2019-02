Kair: Pożar na dworcu. Nie żyje 20 osób

Jak informuje Reuters, powołując się na państwową egipską telewizję, w pożarze, do którego doszło na stacji Kair Ramsis zginęło co najmniej 20 osób. 40 jest rannych.

Przyczyną tragedii było wykolejenie się pociągu. Skład, który przejeżdżał przez stację z dużą prędkością, zawadził o stalową barierę, wypadł z torów i przewrócił się na jeden z peronów. Zaczął palić się zbiornik paliwa lokomotywy spalinowej, który eksplodował.

W mediach społecznościowych zobaczyć można zdjęcia, na których widać kłęby czarnego dymu unoszące się nad budynkiem dworca.

Jeden ze świadków zdarzenia powiedział w rozmowie z agencją Reutera, że widział eksplozję, gdy lokomotywa uderzyła w rampę kolejową na dworcu.

Policja zamknęła wejścia na dworzec. Na miejscu jest straż pożarna i służby medyczne.

