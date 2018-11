Nie będzie symbolicznego połączenia pomników na Placu Piłsudskiego

Marek Suski zapowiadał możliwość połączenia połączenia pomnika Ofiar Katastrofy Smoleńskiej i pomnika Lecha Kaczyńskiego na Placu Piłsudskiego. Pomysł ten nie będzie realizowany.

O pomyśle Marek Suski mówił w kwietniu. Czerwony granitowy dywan miał połączyć dwa pomniki na Placu Piłsudskiego - pomnik Ofiar Katastrofy Smoleńskiej i pomnik Lech Kaczyńskiego.

- Granitowy dywan czerwony. Będzie to taka trochę sugestia, że pan prezydent, idąc po tym czerwonym dywanie, wchodzi na schody, które z jednej strony odczytywane są jako schody do samolotu, z drugiej strony jako schody do nieba. Symbol tego zmierzania do gwiazd, do nieba, gdzieś tam w zaświaty - zapowiadał.

Do sprawy odniósł się sekretarz komitetu budowy pomników minister Jacek Sasin. - Co prawda projekt zakłada pas granitu odchodzący od pomnika ofiar katastrofy, ale one nigdy nie miały być połączone - powiedział w rozmowie z RMF FM.



- My od początku zakładaliśmy, że to będą dwie odrębne budowle - dodał.



Dodatkowo Sasin stwierdził, że na decyzję wpłynęły kwestie finansowe. Budowa pomnika kosztowała więcej niż początkowo zakładano. - Pewnie kilkaset tysięcy będziemy musieli dozbierać - ocenił.