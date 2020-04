Holandia: Ponad tysiąc zakażonych koronawirusem w ciągu doby

Krajowy Instytut Zdrowia Publicznego i Środowiska (RIVM) zastrzegł jednak, że nie wszystkie zgony czy przyjęcia do szpitala miały miejsce w ciągu ostatniej doby. Ze względu na to, że informacje na temat koronawirusa czerpane są z różnych źródeł, może być niewielkie opóźnienie w porównaniu z sytuacją w czasie rzeczywistym. Podkreślono jednocześnie, że liczba infekcji jest wyższa niż podawane jest to do informacji publicznej, gdyż nie wszystkie osoby z objawami poddawane są testom.

Według agencji Reutera od początku pandemii koronawirusa zakażonych zostało na świecie ponad 777 tys. ludzi. 37,5 tys. osób zmarło.