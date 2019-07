Gdańsk o rocznicy niemieckiej agresji

Władze Gdańska oraz Muzeum II Wojny Światowej planują już własne uroczystości związane z 80. rocznicą wybuchu II wojny światowej. W tle jest spór o ten półwysep pomiędzy samorządem a rządem. Wszystko wskazuje na to, że w oparciu o specustawę przygotowaną przez posłów PiS w miejscu tym wybudowane zostanie plenerowe muzeum. Prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz apeluje do prezydenta Dudy o niepodpisywanie ustawy. Tymczasem Muzeum II Wojny Światowej planuje już na 1 września wmurowanie kamienia węgielnego pod budowę tej placówki. Inwestycja ma kosztować ok. 100 mln zł.

Uroczystości organizuje też Muzeum II Wojny Światowej. Rozpoczną się one już 23 sierpnia. Na placu przed muzeum zaplanowane jest widowisko multimedialne „Poland: First to Fight". Do 25 sierpnia wieczorem odbędą się trzy takie pokazy. 1 września w placówkach dyplomatycznych oraz instytucjach kultury na całym świecie realizowany będzie projekt wystawienniczy pod tą samą nazwą.