Jest decyzja w sprawie niedzielnego handlu. 6 grudnia sklepy będą czynne

NSZZ Solidarność zaapelował do prezydenta Andrzeja Dudy, by opóźnił podpis nowelizacji w sprawie dodatkowej niedzieli handlowej 6 grudnia do… poniedziałku 7 grudnia. „Pan Prezydent wielokrotnie udowodnił w przeszłości, że dostrzega i rozumie pracowników handlu. Dlatego prosimy, aby wstrzymał się Pan z podpisaniem tzw. ustawy covidowej do poniedziałku 7 grudnia. To obecnie jedyny sposób, aby niedziela 6 grudnia pozostała dniem wolnym od pracy w handlu i aby pracownicy tej branży mogli spędzić ten dzień ze swoimi dziećmi” - napisali związkowcy w liście.