Handel znów porażony wirusem. Najsłabszy wynik od maja

Jak podał w poniedziałek GUS, sprzedaż detaliczna w ujęciu realnym (czyli w cenach stałych) zmalała w październiku o 2,3 proc. rok do roku, po zwyżce o 2,5 proc. we wrześniu. Ankietowani przez „Rzeczpospolitą" ekonomiści spodziewali się zniżki tego wskaźnika, ale przeciętnie tylko o 0,7 proc.

W październiku ponownie przyspieszył natomiast wzrost sprzedaży dóbr trwałego użytku, takich jak meble oraz sprzęt RTV i AGD. Wyniósł 11,9 proc. rok do roku, po 9,7 proc. we wrześniu, najbardziej od lipca. To sugeruje, że druga fala Covid-19 i związane z nią ograniczenia aktywności ekonomicznej nie doprowadziły jak dotąd do załamania nastrojów konsumentów.