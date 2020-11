Brytyjska sieć handlowa zwalnia tysiące pracowników

Sieć poinformowała też, że w ciągu sześciu miesięcy (do września) sprzedaż online w całej grupie prawie się podwoiła. Mimo to odnotowała 137 milionów funtów straty przed opodatkowaniem, spowodowanej restrukturyzacją. Sprzedaż detaliczna z wyłączeniem paliw w pierwszym półroczu tego roku wzrosła o 6,9 proc. w porównaniu do oczekiwań rynkowych. Sieć musiała też wydać w tym roku ok. 290 mln funtów na dostosowanie swoich sklepów do realiów epidemii.