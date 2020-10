UNCTAD równie pesymistyczna jak WTO

Z powodu pandemii i ograniczeń wprowadzonych na wiosnę wymiana handlowa zmalała w II kwartale o 19 proc., a w trzecim nastąpiła poprawa do minus 4,5 proc. Handel wyspecjalizowanymi artykułami: sprzętem biurowym i materiałami sanitarnymi oraz wyrobami włókienniczymi zwiększył się w III kwartale, ale z drugiej strony doszło do poważnego spadku w sektorze motoryzacji i energetyki i ten stan trwa — stwierdza raport organizacji z Genewy

We wstępnej prognozie UNCTAD zakłada roczny wzrost o 3 proc. w IV kwartale, ale zwraca uwagę na wiele niepewności związanych z przebiegiem pandemii. Jeśli dojdzie do jej nasilenia w najbliższych miesiącach, to może to wywołać dalsze pogorszenie sytuacji decydentów politycznych i wzrost restrykcyjnych posunięć w handlu.