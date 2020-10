Polacy wcale nie chcą oszczędzać w pandemii

Jak wynika z badania Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami wspólnie z Katedrą Badania Zachowań Konsumenckich Szkoły Głównej Handlowej tylko co trzeci Polak stwierdził, że ograniczył przynajmniej niektóre wydatki, zaś 14 proc. twierdzi, że wydaje nawet więcej. Dla porównania w Niemczech wydatki ograniczyło 22 proc. respondentów, zaś tylko 7 proc.

W badaniu pytano również respondentów o to, czy w ich osobistym odczuciu mają obecnie mniej, więcej, czy może tyle samo pieniędzy do dyspozycji, biorąc pod uwagę wszystkie dochody i wydatki, niż przed pandemią. Ponownie najlepiej wypadli tu Niemcy, 56 proc. odpowiedziało, że więcej, tak samo uznało 54 proc. Czechów. Co ciekawe, 10 proc. Polaków stwierdziło, że ma nawet więcej pieniędzy teraz, niż przed pandemią.