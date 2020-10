Zakupy coraz tańsze, ale nie w sklepach internetowych

We wrześniu ceny podstawowych produktów spożywczych i chemicznych spadły. Przynajmniej w stacjonarnych sklepach.

Z badania ASM Sales Force Agency wynika, że średnia cena koszyka zakupowego była niższa względem sierpnia o 3,31 zł (1,43 proc.) i wyniosła we wrześniu 227,91 zł. Najdroższe ponownie okazały się sklepy internetowe - za takie same zakupy online musieliśmy zapłacić aż o 11,01 zł (4,29 proc.) więcej niż w sierpniu (267,42 zł vs. 256,41 zł). Najtaniej kupowaliśmy w Auchan – cena zestawu badanych produktów wyniosła tam 207,84 zł. Poniżej dalsza część artykułu

Największe spadki cenowe odnotowano w hurtowni Selgros (z 252,06 zł do 221,31 zł). Znacznie taniej było też w sieci Auchan, bo aż o 13,03 zł (przez co lider poprzedniego badania – Biedronka, spadł na drugie miejsce). Odczuwalnie zdrożały jedynie zakupy online oraz w hurtowni Makro – o 7,5 zł. Sieć ta, z wynikiem 238,39 zł, okazała się we wrześniu najdroższą spośród stacjonarnych.

Wzrósł rozdźwięk cenowy między koszykiem najdroższym a najtańszym. Różnica wyniosła rekordowe 59,58 zł (wobec 41,67 zł w badaniu sierpniowym).

- Pandemia miała negatywny wpływ na wysokość wynagrodzeń, a przedłużający się kryzys nadszarpnął także oszczędności Polaków. Jesienna fala wzrostu liczby zachorowań i związane z nią ograniczenia sanitarno-epidemiologiczne skłaniają konsumentów do rozważnych zakupów, szczególnie że przez wzrost kosztów energii i transportu, w sklepach jest ogólnie drożej. Jednak jak wynika z naszego badania, sieci, by przyciągnąć klienta, oferują podstawowe produkty codziennej potrzeby w konkurencyjnych cenach lub obejmują je promocjami. - mówi Patryk Górczyński, dyrektor zarządzający ASM Sales Force Agency.

Zestawienie cen poszczególnych kategorii produktowych rok do roku pokazuje, że większość artykułów FMCG wchodzących w skład koszyka zakupowego ASM SFA, we wrześniu 2020r. staniała względem ubiegłego roku. Jedynie dodatki, mięso, wędliny i ryby nieznacznie podrożały (poniżej 0,5 proc.), zaś ceny nabiału pozostały niezmienione.