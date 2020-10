Lodówki i pralki z hukiem podbiły sieć

W pierwszym półroczu liczba zamówień AGD online wzrosła o 67 proc. Firmy logistyczne uruchamiają już magazyny dedykowane tylko do takich dostaw.

Pandemia i lockdown oznaczały szturm na sklepy internetowe, które stały się dla wielu kategorii jedyną opcją na dotarcie do klientów. Choć rekordy biło wiele kategorii sprzętu elektronicznego, zwłaszcza te ułatwiające pracę czy naukę zdalną, to hitem okazał się także sprzęt AGD. Poniżej dalsza część artykułu

Firma Rohlig Suus Logistics podaje, że tylko w kwietniu było aż 34 proc. więcej dostaw sprzętu do domów niż w styczniu, kolejne miesiące były także doskonałe. W efekcie, jak podaje firma, całe pierwsze półrocze sektorowi AGD przyniosło aż 67 proc. więcej zamówień niż rok temu w tym samym okresie.

Online przyciąga Pandemia zmieniła zwyczaje zakupowe, co zaczęło wpływać na liczne sektory rynku. – Zaczęliśmy gromadzić więcej żywności, dlatego potrzebowaliśmy nowych zamrażarek i lodówek, częściej gotowaliśmy obiady, więc uzupełnialiśmy wyposażenie naszych kuchni. Na wyraźny wzrost liczby zamówień sprzętu AGD przez internet wpłynęły także zapowiadane od czerwca podwyżki cen w branży AGD związane z wyższym kursem euro – mówi Adam Galek, członek zarządu Rohlig Suus Logistics.

Jeśli chodzi o ujęcie geograficzne, najwięcej zamówień spływało z województw mazowieckiego, łódzkiego i śląskiego. W efekcie firma poszła krok dalej. – Zdecydowaliśmy się w pełni dostosować nasz nowy magazyn w Sokołowie k. Janek do obsługi sektora AGD – od wydzielenia odpowiednich stref służących do składowania i dystrybucji wyłącznie sprzętu AGD po zastosowanie wózków wyposażonych w wyspecjalizowane chwytaki – mówi Krzysztof Gąsiewski, dyrektor oddziału Warszawa w Rohlig Suus Logistics. – Obecnie blisko 50 proc. magazynu służy do obsługi branży AGD, m.in. firmy Zelmer, Beko, LG – dodaje.

Detaliści potwierdzają, że zainteresowanie AGD nie słabnie. Branżowa organizacja Applia podaje, że choć na koniec sierpnia produkcja była nadal 5 proc. niższa niż rok temu, to sprzedaż do detalistów była już 8 proc. wyższa. – Rynek online AGD rozwija się bardzo dynamicznie rok do roku. Spodziewamy się utrzymania tendencji. Klienci, którzy na etapie wiosennego lockdownu przekonali się do zakupów online, wracają do zakupów w tym kanale – mówi Mieszko Sibilski, rzecznik Neonet.

Nowe kategorie na fali – Duży sprzęt AGD jest chętnie kupowany w sklepie online, popularnością cieszą się np. suszarki do ubrań. Ale wciąż jest potencjał do rozwoju sprzedaży internetowej. Zakupom online sprzyjać będą szczególnie nowoczesne rozwiązania technologiczne pozwalające na efektywne porównywanie i filtrowanie produktów, dobieranie odpowiednich linii stylistycznych – mówi Jarosław Andrych, dyrektor sprzedaży elektronicznej w RTV Euro AGD. – Dla nowoczesnego konsumenta ważny jest nie tylko zakup sprzętu, ale i wszelkie dodatkowe udogodnienia, które pozwalają mu zaoszczędzić czas i szybko otrzymać zakupiony towar. Z tego względu bardzo mocno rozwijamy usługi okołosprzedażowe, które mają szczególne znaczenie przy zakupie dużego AGD – dostarczamy sprzęt do domu klienta, montujemy nowe urządzenie i odbieramy zużyte w trakcie jednej wizyty, co dla klientów jest bardzo wygodne – dodaje dyr. Andrych.