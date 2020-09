Nieładne warzywa i owoce w cenie w czasie pandemii

Sieci handlowe stawiają swoim dostawcom wysokie wymagania, w przypadku warzyw i owoców, także dotyczące wyglądu produktów. Dzięki temu na sklepowych półkach wszystkie lub prawie wszystkie marchewki są proste, ziemniaki mają regularne kształty, a jabłka są podobnej wielkości. Rolnicy jednak zostają przez to ze sporą ilością „niedoskonałego" czy, jak kto woli „brzydkiego" towaru, z którym nie ma co robić.

W USA startupy takie Imperfect Foods dostrzegły w tym swoją rynkową niszę. Firma sprzedaje „brzydkie" owoce i warzywa w schemacie subskrypcji, w której klienci mogą dość dowolnie modyfikować zawartość docierających do nich zestawów. Oprócz warzyw i owoców, klienci Imperfect Foods mogą tez kupować pieczywo, mięso i nabiał – w większości produkty dobre, ale z różnych przyczyn odrzucone przez tradycyjne sieci. W trakcie pandemii popularność firmy zaczęła rosnąć jak na drożdżach – jeszcze w styczniu Imperfect Foods sprzedawało 100 tys. zestawów tygodniowo, w maju było to już dwa razy więcej i ta tendencja się utrzymała. Powiększył się także średni rozmiar zestawu.

Pandemia okazała się także świetną okazją do rozszerzenia oferty tego, co klient może włączyć do zestawu. Imperfect Foods nawiązało współpracę np. z liniami lotniczymi czy z dostawcami popcornu dla kin. Dzięki temu oferta wzbogaciła się o produkty, których wcześniej w niej nie było.