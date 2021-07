Triumfalny powrót Crocsów. Sprzedaż rośnie gwałtownie

Dochód netto firmy przed opodatkowaniem wzrósł do 190,5 mln dolarów w okresie od kwietnia do końca czerwca z poprzedniego poziomu 54,7 mln dolarów. Dyrektor generalny Crocs Andrew Rees, spodziewa się, że przychody w 2021 r. wzrosną aż o 65 proc., w porównaniu do wzrostu do 50 proc. prognozowanego przez firmę jeszcze w kwietniu tego roku. Z raportu firmy wynika, że mocno wzrosła sprzedaż cyfrowa, bo aż o 25,4 proc. i stanowi obecnie ponad jedną trzecią całkowitej sprzedaży - informuje BBC.