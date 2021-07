Allegro z kredytami dla swoich sprzedawców

- To najczęściej podmioty z sektora MSP, które nie mają czasu na długie procedury kredytowe. Nasza oferta jest adresowana właśnie do takiego profilu firm – mówi Danuta Czapeczko, dyrektor sprzedaży ds. B2B e-commerce.

- Naszym celem jest wspieranie sprzedawców w dążeniu do zapewnienia klientom jak najszerszej oferty produktów, w jak najlepszych cenach z zapewnieniem wygody zakupów. Dzięki prostemu i szybkiemu procesowi dostępu do finansowania, sprzedawcy mogą np. kupić więcej towaru jednocześnie, negocjować tym samym koszty zakupu oraz zaoszczędzić na kosztach dostawy - podkreśla Ewa Kraińska, B2B financial services manager w Allegro.