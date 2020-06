Spadek eksportu będzie płytszy, niż się obawiano

Choć eksport w kwietniu był niższy niż przed rokiem o 29,2 proc., a aktualne szacunki dla maja wskazują na spadek w ujęciu rocznym o 27,0 proc., to mogło być jednak znacznie gorzej. Wcześniejsze prognozy dla obu tych miesięcy mówiły o spadku na poziomie 40 proc. Także w marcu spadek okazał się płytszy od zakładanego o blisko 2 mld euro. Tymczasem według analiz Krajowej Izby Gospodarczej (KIG) w kolejnych miesiącach skala regresu ma się zmniejszać, w dodatku szybciej niż we wcześniejszych założeniach. Co prawda w czerwcu wielkość eksportu będzie jeszcze niewiele większa od majowej, za to od lipca skala poprawy wyników powinna okazać się już bardziej efektowna.

Obecnie wskazuje na to m.in. sytuacja w proeksportowych sektorach gospodarki. Przykładem jest przemysł meblowy, produkujący w przeszło 90 proc. dla zagranicy, który jeszcze kilka tygodni temu miał szorować po dnie. Ale choć spadki eksportu będą duże, to jednak mniejsze niż się wydawało na początku marca. – Kilka dni temu dostaliśmy bardzo optymistyczne dane za maj. Spadek produkcji jest 30-proc., ale to i tak bardzo dobry wynik: według wcześniejszych prognoz maj miał być najgorszym miesiącem, z nawet 75-proc. spadkiem – mówi Tomasz Wiktorski, właściciel firmy B+R Studio Analizy Rynku Meblarskiego. Dla polskich producentów mebli dobrym sygnałem są też wyniki badań konsumentów w Szwecji, Niemczech i we Włoszech: okazało się, że przez zatrzymanie ludzi w domach podczas lockdownu chęć do przeprowadzenia remontów i zmiany wyposażenia jest większa niż w poprzednich latach. Zdaniem Wiktorskiego w 2020 r. wartość produkcji mebli w Polsce, a w rezultacie także ich eksport, zmaleje w granicach 10–15 proc. w porównaniu z ub. rokiem.