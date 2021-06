Gigantyczne straty polskiej branży targowej

PIPT wskazuje przy tym na wsparcie, jakie sektor targowy otrzymał w innych europejskich państwach, gdzie jego ochrona ma być uznawana za jeden z priorytetów strategii wzrostu gospodarczego. W Niemczech to 642 mln euro, w Belgii 434 mln euro, we Włoszech 370 mln euro, w Austrii 300 mln euro, we Francji 200 mln euro, w Wielkiej Brytanii 104 mln funtów, w Danii i Luksemburgu odpowiednio 80 i 60 mln euro.

Z badań przeprowadzonych wspólne z GUS we wrześniu 2020 r. wynika, że sektor targów przed pandemią Covid-19 generował łączne obroty w wysokości prawie 5 mld zł, a do budżetu państwa co roku wpływało ok. 0,5 mld zł podatku VAT.