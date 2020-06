Australijskie sklepy przywracają racjonowanie produktów

Australijczycy rzucili się panicznie do sklepów po pojawieniu się ogniska koronawirusa w stanie Victoria.

W stanie Victoria od 10 dni notowane są codzienne dwucyfrowe liczby osób zainfekowanych koronawirusem. W piątek wśród ponad sześciomilionowej populacji stanu odnotowano kolejne 30 przypadków. Sprawiło to, że mieszkańcy stanu ponownie rzucili się panicznie do sklepów, by zrobić zapasy na wypadek, gdyby rząd nakazał znów siedzieć w domach. Poniżej dalsza część artykułu

Sieci handlowe, w tym np. Woolworths, ogłosiły w odpowiedzi wprowadzenie racjonowania produktów. Klienci sieci mogą kupić po dwa opakowania papieru toaletowego, ręczników papierowych, płynów dezynfekcyjnych do rąk, mąki, cukru, makaronu, mielonego mięsa, mleka o przedłużonej trwałości, jajek i ryżu. Początkowo ograniczenia dotyczyły tylko stanu Victoria (od środy), ale od piątku rozszerzono je na wszystkie stany. I to pomimo faktu, że łączna liczba odnotowanych przypadków w całym kraju to 37 (z czego 30 w stanie Victoria).

Premier Australii Scott Morrison wydaje się jednak spokojnie podchodzić do sytuacji. Zadeklarował on, że plan luzowania restrykcji związanych z pandemią jest kontynuowany.

- Ogniska będą się pojawiać i to co ma znaczenie, to fakt, byśmy kontynuowali powiększanie naszych zdolności radzenia sobie z nimi – cytuje „The Guardian" wypowiedź premiera Australii.