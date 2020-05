Wirus uderzył też w bazary

Bazary w Polsce to stały uczestnik rynku handlowego. Choć latami ich popularność spadała, to jednak w ostatnim czasie widać zdecydowaną modę na kupowanie w tego typu miejscach, zwłaszcza produktów świeżych jak owoce czy warzywa. Jest ich w Polsce nadal ponad 9 tys., większość to obiekty sezonowe, ale te stałe wciąż podnoszą standard. Pojawiają się też nowe, np. żywności ekologicznej.

