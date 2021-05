Centra miały wręcz doskonały tydzień otwarcia

Jeśli chodzi o pierwszy tydzień otwarcia, także Polska Rada Centrów Handlowych pokazuje świetne wyniki swoich firm członkowskich (to ok. 70 proc. centrów handlowych w Polsce).

Same centra również potwierdzają lepsze od oczekiwań wyniki. – Wizyty klientów w naszych obiektach w pierwszym tygodniu po ostatnim czwartym lockdownie to około 90 proc. wyniku z 2019 r. Dla porównania odwiedzalność w pierwszym tygodniu maja w 2020 r., czyli po pierwszym lockdownie, wyniosła niecałe 50 proc. w porównaniu z 2019 r. – mówi Rafał Kwiatkowski, członek zarządu i wiceprezes ds. operacyjnych w EPP. – Ważne, aby odwiedzalność przełożyła się na dobre obroty najemców, jak miało to miejsce w lutym tego roku, gdy według danych PRCH obroty w centrach osiągnęły poziom sprzed pandemii – dodaje.