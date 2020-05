Apple zapowiada otwarcie sklepów w przyszłym tygodniu

Funkcjonowanie sklepów będzie jednak ograniczone. Będzie mogła przebywać w nich określona liczba klientów, a każdemu będzie mierzona temperatura przy wejściu. Trzeba będzie też zachować odpowiedni dystans pomiędzy klientami. Każdy klient bez maski będzie dostawał jednorazową przy wejściu do salonu. Także godziny sklepów mogą być zmienione.

Koncern wciąż zachęca klientów, by dokonywali zakupów online, a do sklepów przychodzili, tylko jeśli jest to naprawdę konieczne.