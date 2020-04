CCC idzie na giełdę po pół miliarda złotych

Na 37 zł ustalona została cena emisyjna każdej nowej akcji z 13,7 mln oferowanych przez obuwniczą grupę inwestorom. To o 7 zł więcej niż wynosiło zakładane minimum.

CCC emituje akcje na podstawie decyzji walnego zgromadzenia akcjonariuszy z 17 kwietnia. Oferowało akcje w dwóch seriach: I i J. jak podano w informacji prasowej, umowy z inwestorami obejmującymi pierwszą serię mają zostać zawarte do 6 maja, a serii J – do 14 maja.

W komunikacie giełdowym CCC zapowiedziało, że złoży oferty objęcia 6,85 mln walorów serii I inwestorom innym niż główny akcjonariusz (Dariusz Miłek kontroluje CCC poprzez spółkę Ultro), natomiast Ultro zaoferuje walory serii J w analogicznej ilości. Z tego samego komunikatu wynika, że wehikuł Dariusza Miłka sprzeda 2,062 mln akcji giełdowym inwestorom po 37 zł za sztukę, czyli po cenie równej cenie emisyjnej nowych papierów. W sumie więc inwestorzy inni niż Ultro kupią nieco ponad 8,92 mln papierów CCC. O tej konstrukcji zarząd informował we wcześniejszym komunikacie, gdy ogłaszał skład instytucji zatrudnionych do plasowania emisji. „Połączenie oferty akcji nowej emisji z ofertą sprzedaży na warunkach określonych w umowie plasowania ma pozwolić Ultro utrzymać przynajmniej swój aktualny udział w ogólnej liczbie głosów w Spółce przy jednoczesnym zwiększeniu liczby płynnych akcji Spółki notowanych na rynku regulowanym GPW oferowanych w ofercie oraz przy założeniu niezmienionego poziomu wpływów do spółki z tytułu oferty nowych akcji" – tłumaczono. Dziś na giełdzie notowania akcji CCC rosną silnie. Za papier płacono już 55,4 zł. O godzinie 9.25 kurs wynosił 51,3 zł.