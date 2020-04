Milion klientów skorzystało z darmowej dostawy na Allegro

Allegro przedłuża bezpłatne dostawy w ramach programu Smart! do 18 maja. Z takiej opcji skorzystało już ponad milion osób. Firma podaje, że oszczędności klientów na kosztach dostaw przekroczyły 86 mln złotych.

- Kupowanie przez internet jest najprostszą i najwygodniejszą metodą robienia zakupów w obecnej sytuacji. Żeby zapewnić szeroki dostęp do produktów i bezpieczniejsze zakupy udostępniliśmy wszystkim Polakom darmowy miesięczny pakiet Allegro Smart! Inicjatywa jest nadal finansowana przez nas - mówi François Nuyts, prezes Allegro.

Klienci, którzy skorzystali z tej akcji, kupowali często produkty potrzebne w codziennym życiu, szczególnie z kategorii Zdrowie oraz Supermarket, w tym np. jedzenie, chemię gospodarczą, itp. Kupowali też produkty, które pomagają lepiej zorganizować codzienne życie, w tym np. wyposażenie domowego biura, książki, zabawki dla dzieci oraz produkty do domu i ogrodu.

trwania akcji, dzięki czemu można wysłać zakupy do różnych odbiorców, np. do rodziny lub znajomych. Po upływie bezpłatnego okresu miesięczna usługa wygaśnie dla nowych klientów automatycznie bez żadnych dodatkowych opłat. Bezpłatna dostawa obejmuje zakupy od jednego sprzedawcy za minimum 40 zł za wysyłkę do paczkomatów i punktów odbioru oraz od 100 zł za dostawę kurierską na terenie całej Polski.