Legendarny moskiewski sklep zamknięty. Zmógł go Covid-19

Delikatesy Jelisiejewskie założył kupiec Grigorij Jelisiejew, którego rodzina zbiła majątek na imporcie wina i owoców do Rosji. Sklep od samego początku mieścił się w tym samym budynku w Moskwie, rezydencji należącej do księżnej Zinaidy Wołkońskiej, poetki, pisarki i jednej z najważniejszych postaci kultury rosyjskiej drugiej połowu XIX wieku a także przyjaciółki Adama Mickiewicza i Aleksandra Puszkina. Rezydencja przy ulicy Twerskiej nr. 14. W czasach Związku Radzieckiego sklep znacjonalizowano i przemianowano go na Gastronom nr 1. i zachowano oryginalny wystrój. Sklep z czasem stał się jedną z atrakcji turystycznych Moskwy, ale nadal funkcjonował jako sklep spożywczy i to bardzo dobrze zaopatrzony.