Chuda Wielkanoc? Tłumy zniknęły ze sklepów

Kolejne badanie potwierdza, że zamknięci w domach Polacy będą znacznie skromniej niż w latach poprzednich świętowali Wielkanoc. Brak wizyt rodziny czy znajomych oznacza, że potrzeby zakupowe są mniejsze, a i komfort kupowania jest znacznie mniejszy co przekłada się na wielkość obrotów. Firma GfK Polonia podaje, że okres panicznych zakupów się zdecydowanie skończył, a na przełomie marca i kwietnia w polskich sklepach zrobiło się znacznie luźniej. W 14 tygodniu br. (30 marca-5 kwietnia) gospodarstwa domowe robiły zakupy rzadziej niż w lutym, kiedy w kraju nie obowiązywały jeszcze żadne zakazy związane z pandemią koronawirusa.

– Sytuacja powoli wraca do normy. W całym 14 tygodniu br. ruch w sklepach był wyraźnie mniejszy niż w pierwszych dwóch tygodniach marca, gdy nastąpił boom zakupowy. Co więcej, frekwencja (mierzona liczbą klientów sklepów) była niższa nawet od średniej tygodniowej z lutego. Dla hipermarketów spadki wyniosły aż 25 proc., zaś dla spożywczych sklepów niesieciowych 1 proc. – mówi Szymon Mordasiewicz, dyrektor komercyjny Panelu Gospodarstw Domowych GfK Polonia.

Obserwując koszyki zakupowe możemy również wywnioskować, że Polacy zamiast robić zapasy, coraz mocniej koncentrują się na doraźnych potrzebach i szykują się do nadchodzących Świąt Wielkanocnych. Dlatego na liście najszybciej rosnących kategorii (porównując 14 tydzień br. do średniej tygodniowej z lutego br.) przoduje chrzan ze sprzedażą wyższą o 535 proc. Na drugim miejscu w rankingu wzrostów znalazły się figurki czekoladowe (291 proc.), a na trzecim zakwas (264 proc.). Ogromne, ponad 100 proc. przyrosty odnotowały również przetworzone owoce, majonez i zupy do gotowania.