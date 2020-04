Betonowe koło ratunkowe dla centrów handlowych

Ministerstwo Rozwoju w autopoprawce do ustawy o tarczy antykryzysowej wprowadziło przepis, na podstawie którego umowy najmu w centrach będą czasowo wygaszone, a po ustaniu epidemii najemca będzie składał ofertę galerii, tak jak wynikało to ze starej umowy, jednak na dłuższy okres, tj. czas zakazu i dodatkowo sześć miesięcy od odwołania zakazu.

To przyjęcie argumentów firm odzieżowych, które głośno apelowały o pomoc, ponieważ z zamkniętymi sklepami nie byłyby w stanie regulować czynszów. Według PwC przychody sektora modowego w Polsce to 70 mld zł, a firmy krajowe mają w nich 73-proc. udział. W branży pracuje 308 tys. osób, odpowiada też ona za wpływy do budżetu w wysokości 13,3–16 mld zł. PwC ocenia, że sektor modowy wydaje rocznie 6,1 mld zł na najem powierzchni oraz 1,5 mld zł na usługi branży logistycznej w Polsce.

