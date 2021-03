PIH wzywa do otwarcia przedszkoli dla pracowników handlu

Polska Izba Handlu chce, by dzieci sprzedawców w sklepach mogły chodzić z przedszkoli pomimo ich zamknięcia.

W ramach nowej fali restrykcji rząd zdecydował o zamknięciu od 27 marca do 9 kwietnia żłobków i przedszkoli. Wyjątek uczyniono dla dzieci pracowników ochrony zdrowia i służb mundurowych, do żłobków i przedszkoli nadal mają móc chodzić dzieci personelu lekarskiego, pielęgniarskiego czy żołnierzy, policjantów i strażaków. Pozostali rodzice muszą zadbać o opiekę nad pociechami we własnym zakresie.

Polska Izba Handlu skierowała w związku z sytuacją pismo do rządu, a dokładniej do premiera Mateusza Morawieckiego i właściwych ministrów (Gowina, Niedzielskiego i Czarnka) list, w którym wystąpiła o to, by do grona wyjątków dołączyć pracowników handlu.

- Pracownicy handlu są niezbędni, by zapewniać społeczeństwu dostęp do żywności i produktów pierwszej potrzeby, od których zależy funkcjonowanie społeczeństwa i pośrednio kraju. Eliminacja funkcjonowania przedszkoli i żłobków dla tej grupy zawodowej automatycznie wpłynie na dyspozycyjność i gotowość do pracy tysięcy osób zatrudnionych w placówkach handlowych w całym kraju – stwierdza Maciej Ptaszyńki, dyrektor generalny i wiceprezes zarządu PIH w liście skierowanym do premiera i ministrów.

Tą argumentacją PIH wspiera prośbę o to, by do grona wyjątków dołączyć pracowników handlu, tak by ich dzieci także mogły korzystać z żłobków i przedszkoli w okresie od 29 marca do 9 kwietnia.