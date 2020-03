Zakaz handlu w niedzielę się chwieje

- Potrzebujemy powrotu do handlowych niedziel, które są drugim dla handlu najlepszym dniem w tygodniu. Zaapelujmy wspólnie do rządzących, aby nie bali się związków zawodowych. One również muszą zrozumieć, że powrót niedziel handlowych, oczywiście na określony czas, np. na rok to szansa dla nas wszystkich – pracowników handlu, właścicieli sklepów, centrów handlowych, ale również dostawców i producentów towarów. Handel jest ważną częścią gospodarki - dodaje.