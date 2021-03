Brytyjska sieć handlowa zapowiada zwolnienia i likwiduje biura

Sainsbury's zamierza zwolnić kolejnych 500 osób - informuje Reuters. Sieć przygotowuje się także do "ery post pandemicznej" i zamierza zredukować powierzchnię biurową, upraszczając funkcje administracyjne.

Nowy dyrektor generalny sieci Simon Roberts rozpoczął w listopadzie zeszłego poważną restrukturyzację, której efektem jest zamknięcie sklepów Argos oraz sklepów mięsnych, rybnych i delikatesowych należących do sieci. Pracę ma stracić w związku z tym ponad 3500 osób.

„Zaoszczędzone pieniądze pozwolą nam zainwestować w to, na czym naprawdę zależy klientom - niższe ceny, ekscytujące nowe produkty i najwygodniejsze dla nich sposoby robienia zakupów" - powiedział Roberts, który w czerwcu zeszłego roku zastąpił poprzedniego prezes Mike'a Coupe.

Sainsbury's, druga co do wielkości sieć supermarketów w Wielkiej Brytanii po Tesco, również poinformowała, że planuje zamknąć swoje internetowe centrum logistyczne (OFC), czyli tak zwany „ciemny sklep", w Bromley-by-Bow we wschodnim Londynie, ponieważ koncentruje się na obsłudze zamówień internetowych ze stacjonarnych sklepów. 650 pracowników centrum dostanie oferty przeniesienia stanowisk w ramach grupy.