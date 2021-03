Polacy nie porzucili czytania. Kupili w rok 100 milionów książek

Nielsen podaje, że mieliśmy to szczęście, że księgarnie były u nas zamknięte tylko podczas pierwszego lockdownu i tylko w galeriach handlowych. - W marcu 2021 wygląda na to, że kryzys nas jeszcze nie dopadł, Polacy nie spanikowali i nie ograniczyli wydatków na książki - podaje firma. Według badania IMAS International w okresie pandemii co trzeci Polak deklaruje częstsze sięganie po książkę, a więcej czytają zwłaszcza dzieci.

Także rynkowy lider, czyli Empik, jest zadowolony z wyników, łączna sprzedaż książek we wszystkich kanałach osiągnęła 21,3 mln egzemplarzy. To również blisko 4 mln odsłuchanych audiobooków i podcastów. W ciągu minionych 12 miesięcy liczba egzemplarzy zakupionych online zwiększyła się o 68 proc., a w ostatnim kwartale 2020 roku - o 100 proc.

Do najpopularniejszych kategorii należą: książki dla dzieci w wieku 3-5 lat, powieści kryminalne i thrillery, literatura obyczajowa oraz literatura faktu/reportaż.