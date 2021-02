Rynek AGD pędzi, choć firmy są pełne obaw

Eksport AGD przekroczył 20 mld zł, na rynki zagraniczne trafiło ponad 22 mln sztuk. - Gonimy sektor meblowy, dzieli nas niewielka różnica jeśli chodzi o wartość eksportu - mówi Wojciech Konecki. Krajowa sprzedaż to 13,6 mld zł - 9,8 mld zł duże AGD, a 3,8 mld zł mały sprzęt. W 2020 r. rynek wzrósł 14 proc. wartościowo, 10 proc. ilościowo. W polskich domach jest ok. 200 mln sztuk AGD, 25 mln piekarników i innego sprzętu grzejnego, 13,5 mln lodówek. Upowszechniają się nowe kategorie - 5,5 mln zmywarek, 3 mln ekspresów do kawy i 0,7 mln suszarek.