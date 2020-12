Sklepy w nieco lepszej formie niż wiosną. Kwitnie e-handel

Jak podał w poniedziałek GUS, sprzedaż detaliczna w ujęciu realnym (czyli w cenach stałych) zmalała w listopadzie o 5,3 proc. rok do roku, po zniżce o 2,3 proc. w październiku. Ankietowani przez „Rzeczpospolitą” ekonomiści przeciętnie szacowali, że w listopadzie spadek sprzedaży przyspieszył do -7,4 proc. rok do roku. Nawet to jednak byłby wynik dobry na tle doświadczeń z wiosny, gdy pod wpływem pierwszej fali antyepidemicznych ograniczeń aktywności ekonomicznej sprzedaż malała nawet w tempie 23 proc. rok do roku.

Dane GUS sugerują, że konsumenci nauczyli się żyć z restrykcjami. W listopadzie aż o 47,9 proc. (w cenach bieżących) w porównaniu do października wzrosła wartość sprzedaży detalicznej przez internet, a jej udział w całkowitej sprzedaży zwiększył się do 11,4 proc. z 7,3 proc. w październiku. Podobnie było w kwietniu, gdy doszło do największego załamania obrotów w handlu. Wtedy udział sprzedaży przez internet podskoczył do 11,9 proc., ale przy mniejszych obrotach ogółem.

Polacy w e-sklepach szczególnie chętnie kupowali odzież i obuwie. W tym przypadku internet odpowiadał w listopadzie aż za 35,4 proc. sprzedaży, w porównaniu do 19,4 proc. w październiku. W przypadku księgarni ten udział wzrósł z 19,4 do 35,4 proc., a w przypadku sklepów meblowych i ze sprzętem RTV oraz AGD z 12,8 do 22,5 proc.

Wprowadzone przez rząd w związku z drugą falą epidemii COVID-19 restrykcje, w tym m.in. zamknięcie szkół oraz hoteli, doprowadziło do spadku ruchu drogowego i popytu na paliwa. Sprzedaż na stacjach benzynowych była w listopadzie (licząc w cenach stałych) o 14,7 proc. mniejsza niż przed rokiem, po spadku o 13,4 proc. w październiku.