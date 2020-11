Sklepy znów otwarte. Tłumy ruszyły na zakupy

Wielu konsumentów nie mogło się najwidoczniej doczekać ponownego otwarcia sklepów w galeriach, ponieważ przeżyły one w sobotę prawdziwe oblężenie. Długie kolejki stały też pod otwartymi ponownie sklepami meblowymi. W stołecznych centrach trzeba było poczekać na wejście do większości sklepów odzieżowych czy obuwniczych. Rekordowy czas oczekiwania miała jednak sieć wyprzedażowa TK Maxx - na wejście do jej sklepów czy w galeriach czy poza nimi trzeba było długo czekać, co najmniej kilkanaście minut.

