Katalog receptą na pandemię. Sprzedaż bezpośrednia wystrzeliła

Jak podaje Polskie Stowarzyszenie Sprzedaży Bezpośredniej, od początku marca do końca maja br. branża notuje sprzedaż średnio o 30 proc. wyższą niż w roku poprzednim. To pokazuje, że konsumenci nie tylko ufają oferowanym produktom, ale także doskonale odnajdują się w konwersji sprzedaży do kanałów online.

Oferta taka już dawno przestała być zamawiana głównie u konsultantów, którzy przychodzili do konsumentów do domów. Branża przestawiła się na system zamówień online i teraz ten model idealnie się sprawdził.