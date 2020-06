Castorama łapie wiatr w żagle

Właściciel Castoramy, czyli grupa Kingfisher, podał, że już w maju jednak sprzedaż wzrosła 16,3 proc. W czerwcu wzrosty się utrzymują, w pierwszym tygodniu wzrost wyniósł 11,7 proc., zaś w drugim 0,7 proc. To też efekt kalendarza i innych dat dni świątecznych.

Castorama podała również, ze ogółem w roku finansowym 2019/2020 (do 31 stycznia) sprzedaż w Polsce wzrosła 2,1 proc. do 1,46 mld funtów. Marża na sprzedaży wyniosła 10,4 proc. - rok wcześniej było to 11,7 proc. Na koniec stycznia firma miała w Polsce 11,5 tys. pracowników.