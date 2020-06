Polacy ruszyli znów po kosmetyki. Widać efekt szminki

Prawie trzykrotnie (o 169 proc.) wzrosła w przedostatnim tygodniu maja sprzedaż kosmetyków do makijażu twarzy w porównaniu z tym samym okresem minionego roku. Niewiele mniej, bo o 160 proc. w skali roku zwiększyły się nasze zakupy kosmetyków do makijażu oczu, a prawie dwukrotnie więcej szminki - wynika z danych firmy badawczej Nielsen. O ile sprzedaż kosmetyków do makijażu oczu, których nie zasłaniały maseczki, rosła już na początku maja, gdy częściej mogliśmy wychodzić z domu, to wzrost popytu na szminki jest nowym zjawiskiem w czasie pandemii.

