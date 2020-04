Załamanie w handlu. Spadek największy od co najmniej 2006 roku

Sprzedaż odzieży i obuwia tąpnęła o blisko 50 proc. rok do roku, sprzedaż samochodów i części o 30,9 proc., a mebli oraz sprzętu RTV i AGD o 16,7 proc. Mocno – o 12,5 proc. rok do roku - spadł też popyt na paliwa.

Tak się nie stało. Sprzedaż żywności wzrosła wprawdzie w marcu realnie (czyli w cenach stałych) o 2,5 proc. rok do roku, a sprzedaż w kategorii farmaceutyki, kosmetyki i sprzęt ortopedyczny aż o 8,8 proc., ale to nie wystarczyło, aby skompensować załamanie obrotów w sklepach odzieżowych, salonach meblowych i samochodowych .

W lutym sprzedaż wzrosła o 7,3 proc. rok do roku, napędzana m.in. wzmożonym popytem na artykuły spożywcze i farmaceutyki. Ankietowani przez „Rzeczpospolitą” ekonomiści w większości zakładali, że w marcu te przezornościowe zakupy też będą w dużej mierze łagodziły konsekwencje ograniczeń w handlu, m.in. zamknięcia galerii handlowych. Stąd przeciętnie szacowali, że sprzedaż zmalała tylko 2 proc. rok do roku.

„Sprzedaż farmaceutyków i żywności (…) wzrosła dzięki gromadzeniu zapasów. W kwietniu już nie będzie rosła, a całość sprzedaży spadnie w dwucyfrowym tempie” – zauważyli w komentarzu na Twitterze ekonomiści banku Pekao.

„Kwiecień będzie dużo gorszy” – przyznają ekonomiści z mBanku, których szacunek marcowej sprzedaży okazał się bardzo blisko rzeczywistości (oczekiwali jej spadku o 10,3 proc. rok do roku).

Statystyka sprzedaży detalicznej obejmuje tylko firmy zatrudniające co najmniej 10 osób, przez co słabo oddaje obroty w handlu internetowym. Tymczasem e-sklepy przeżywały w ostatnich tygodniach bezprecedensowy boom. To może sugerować, że załamanie sprzedaży detalicznej wyolbrzymia skalę spadku szeroko rozumianej konsumpcji.

Dane GUS nie dają jednak podstaw do takiego optymizmu. Urząd odnotował znaczący wzrost sprzedaży przez Internet w tych sklepach, które są uwzględnione w próbie, ale to pokryło tylko ułamek ubytku w tradycyjnej sprzedaży. Jest wątpliwe, aby dodanie do tego także mniejszych sklepów internetowych znacząco zmieniło obraz koniunktury w handlu.

Na domiar złego, szeroko rozumiana konsumpcja – obejmująca też sprzedaż usług i małe sklepy – prawdopodobnie wskutek epidemii Covid-19 załamie się jeszcze mocniej niż sprzedaż. Ograniczenia aktywności ekonomicznej sparaliżowały bowiem m.in. branże gastronomiczną, turystyczną oraz kosmetyczną.

Wciąż można jednak mieć nadzieję, że szeroko rozumiana konsumpcja załamała się w mniejszym stopniu niż sprzedaż.

