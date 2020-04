Sprzedaż żywności online: po wielkich wzrostach przyszły spadki

W ostatnich tygodniach sprzedaż żywności w Polsce przechodzi od ogromnych wzrostów do głębokich spadków. W tygodniu 23-29 marca w sumie wartość koszyka FMCG spadła 8 proc., choć w stosunku do tygodnia wcześniejszego wzrosła 8 proc.

Nadal kategorie o wysokim wzroście wartości sprzedaży to żele antybakteryjne (2 tys. proc.), spirytus (687 proc.) i drożdże (467 proc.). Z kolei kategorie o wysokim spadku wartości sprzedaży to kosmetyki do twarzy (-61 proc.), woda (-24 proc.) oraz świeże ryby i owoce morza -24 proc.