Litewska sieć handlowa dostarczy maski do Polski

Litewska sieć handlowa Maxima poinformowała o otrzymaniu 3,5 mln marek ochronnych i 6,7 mln par rękawiczek z Chin. Wartość partii wynosi 1,5 mln euro. Maski i rękawiczki są przeznaczone dla pracowników sieci oraz na sprzedaż.

Rękawiczki i maski trafią do sprzedaży w marketach Maxima nie tylko na Litwie, ale także do sieci aptek Eurovaistine. Estońska Maxima Eesti dostanie 300 tysięcy masek, a polska Stokrotka (należy do litewskiej sieci) - 600 tysięcy masek. Pół miliona masek trafia do sieci aptek Euroapotheca działających na terenie Litwy (277 aptek), Szwecji (191), Łotwy (55), Estonii (75) i Polski (Euro-Apteka - 72 apteki). Jeszcze 100 tys. sztuk do litewskiej ERMI Group (sklepy ogrodnicze, materiałów budowlanych i dekoracyjnych).